Три дома отремонтируют на Рождественской улице к юбилею Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в рамках подготовки к празднованию 800-летия города планируют отремонтировать три многоквартирных дома на улице Рождественской. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в региональном фонде капремонта.

По данным организации, в порядок приведут дома № 16, 36в и 44. Подрядчики уже вышли на объекты и приступили к подготовительным работам – устанавливают леса, привозят материалы.

Завершить ремонт планируется до 1 июля 2021 года.

17 мая стала известна стоимость часов обратного отсчета, которые изготовили к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти цели из бюджетных и внебюджетных источников было потрачено 3,9 млн рублей.

После юбилея часы станут туристическим объектом и будут использоваться как часы обратного отсчета до крупных городских мероприятий.

В конце марта президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль по случаю 800-летия Нижнего Новгорода.