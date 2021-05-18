Реконструкцию центральной площади Кировска завершат до конца года

В Кировске (Мурманская область) до конца 2021 года намерены завершить реконструкцию центральной городской площади. Об этом сообщает министерство градостроительства и благоустройства региона.

В рамках ремонта рабочие уложат прочную вибропрессованную плитку, отреставрируют фонтаны, облицуют гранитом лестницы, установят клумбы, скамейки и доделают ограждения. Реконструкцию проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», уточняет ИА «Би-порт».

Как отметил глава городской администрации Юрий Кузин, осенью Кировск отметит свое 90-летние. К этой дате планируется провести масштабное благоустройство общественных мест и установить в городском парке новые площадки.

Особое внимание уделят озеленительным работам. Специалисты украсят Кировск более 30 тыс. цветов и 1,5 тыс. деревьев.