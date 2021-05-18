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Вучич назвал историческим извинение Земана за бомбардировки Югославии

Вучич назвал историческим извинение Земана за бомбардировки Югославии

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Президент Сербии Александр Вучич назвал историческим извинение своего чешского коллеги Милоша Земана за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Dnevnik.

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Так, по словам сербского президента, извинение Земана останется на страницах учебников, так как вне зависимости от дальнейших событий один момент остается точным — тот факт, что человек, участвовавший в принятии решения о бомбардировке Югославии, извиняется и сожалеет о содеянном.

Вучич выразил благодарность Земану за его смелость и отметил, что ему не было известно о намерении чешской стороны принести извинения.

Лидер Сербии также отметил важность диалога с лидером Чехии, в рамках которого были подняты вопросы относительно крупных проектов.

В этот же день, 18 мая, Земан в ходе встречи с Вучичем извинился за бомбардировки Югославии. В свою очередь, Вучич поблагодарил своего чешского коллегу и добавил, что с этого момента народ Сербии будет считать чешский народ не только дружеским, но и братским.

Бомбардировки Югославии силами НАТО осуществлялись с 24 марта до 10 июня 1999 года.

Земан, занимавший в то время пост чешского премьер-министра, резко протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии.

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