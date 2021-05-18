Вучич назвал историческим извинение Земана за бомбардировки Югославии

Президент Сербии Александр Вучич назвал историческим извинение своего чешского коллеги Милоша Земана за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Dnevnik.

Так, по словам сербского президента, извинение Земана останется на страницах учебников, так как вне зависимости от дальнейших событий один момент остается точным — тот факт, что человек, участвовавший в принятии решения о бомбардировке Югославии, извиняется и сожалеет о содеянном.

Вучич выразил благодарность Земану за его смелость и отметил, что ему не было известно о намерении чешской стороны принести извинения.

Лидер Сербии также отметил важность диалога с лидером Чехии, в рамках которого были подняты вопросы относительно крупных проектов.

В этот же день, 18 мая, Земан в ходе встречи с Вучичем извинился за бомбардировки Югославии. В свою очередь, Вучич поблагодарил своего чешского коллегу и добавил, что с этого момента народ Сербии будет считать чешский народ не только дружеским, но и братским.

Бомбардировки Югославии силами НАТО осуществлялись с 24 марта до 10 июня 1999 года.

Земан, занимавший в то время пост чешского премьер-министра, резко протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии.