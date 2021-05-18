Ученые обнаружили связь между депрессией и воспалениями в организме

Депрессия может быть одним из показателей повышения в организме уровня С-реактивного белка, который указывает на развитие воспалительных процессов в организме. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона после проведения исследований.

В ходе своей работы ученые изучили данные 27 тыс. человек с депрессией и сравнили их показатели с данными 59 тыс. человек, которые никогда не сталкивались с психическими расстройствами.

Оказалось, что у 31% людей, что страдали от депрессии, повышен уровень С-реактивного белка, который сигнализирует о воспалениях, следует из данных, опубликованных в American Journal of Psychiatry.

Ученые полагают, что полученные результаты говорят о прямой связи между воспалениями и депрессией, однако получить более подробные данные современной науке пока не под силу.

Ранее, 6 мая, врач-невролог и сомнолог Елена Царева рассказала, что слишком долгий сон, когда человек спит больше нормы, но все равно не чувствует себя бодрым, может быть симптомом болезненного состояния.

Специалист уточнила, что речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше восьми часов, а когда длительный сон продолжается изо дня в день. По словам Царевой, в этом случае можно говорить о гиперсомнии или депрессии.

Врач добавила, что к этим состояниям нужно относиться очень серьезно, они требуют консультации специалиста.