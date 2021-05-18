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Названа стоимость нового кроссовера Haval Jolion для России

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Китайская компания Haval провела онлайн-презентацию нового кроссовера Jolion для российского рынка. Стоимость автомобиля составит от 1 189 000 рублей до 1 509 000 рублей.

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Автомобиль будет выпускаться на российском заводе Haval, расположенном на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, в режиме полного производственного цикла с применением передового оборудования.

Haval Jolion построен на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. Длина новинки составляет 4472 мм, а колесная база — 2700 мм. Отличительной чертой новой модели стали вертикальные светодиодные лампы дневных ходовых огней, интегрированные в передний бампер.

В базовой комплектации Comfort автомобиль получил функцию бесключевого доступа, кнопку включения двигателя, а также датчики дождя и света, которые автоматически активируют ближний свет или стеклоочистители лобового стекла при изменении погодных или дорожных условий.

Топовая комплектация Premium отличается повышенным комфортом, который достигается благодаря оборудованию: 2-зонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях, автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима, тонировка и электроскладывание зеркал заднего вида. При покупке топовой версии Haval Jolion можно выбрать цвет кожаной отделки: черный, коричневый или серый. Кроме того, Haval Jolion оснащается мультимедийной системой с большим 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, беспроводной зарядкой, а также 7-дюймовым цветным экраном цифровой панели приборов с возможностью выбора режимов отображения информации.

Автомобиль будет доступен с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 143 и 150 л.с. Коробки передач две: шестиступенчатая механическая и семиступенчатая роботизированная трансмиссия. Модель будет предлагаться с передним и полным приводом. Расход топлива кроссовера в смешанном цикле составляет 7,5 л топлива на 100 км.

11 марта сообщалось, что Haval выпустила новый кроссовер Chitu. В модельном ряду Haval Chitu заменит кроссовер Haval F5. На китайском рынке Haval Chitu появится уже в апреле. Не исключено, что спустя некоторое время эти кроссоверы пойдут на экспорт.

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