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Нарышкин указал на нежелание Великобритании развивать диалог с Россией

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Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо осуществления усилий по развитию диалога. Такое заявление во вторник, 18 мая, сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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По его мнению, действия Великобритании свидетельствуют о недальновидности политического курса властей страны.

«Вместо того чтобы развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики», — сказал Нарышкин в интервью Би-би-си.

Он также указал на необходимость отказа от «взаимных бездоказательных обвинений» для построения диалога между Россией и Великобританией.

«Мы считаем, что взаимодействие двух наших стран в интересах укрепления стабильности, международной безопасности просто необходимо», — резюмировал глава СВР.

Он также заявил о том, что за хакерской атакой на программное обеспечение американской компании SolarWinds могут стоять спецслужбы США и Великобритании.

Нарышкин добавил, что приписываемая России причастность к хакерским атакам на SolarWinds всё еще не была ничем подтверждена. В целом выдвигаемые Западом обвинения в адрес России Нарышкин назвал нелепыми и схожими с сюжетом плохого детектива.

Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин 18 апреля констатировал, что за почти полтора года с момента его назначения отношения между Россией и Великобританией ухудшились, вопреки его первоначальным надеждам. По его словам, власти королевства по-прежнему игнорируют предложения России о сотрудничестве, продолжая разговоры об угрозе, которую для Лондона якобы представляет Москва.

15 апреля Соединенные Штаты обвинили СВР России в использовании ряда уязвимостей для атак в киберпространстве, в связи с чем американские власти внесли в черный список шесть российских технологических компаний.

При этом 12 мая глава МИД Великобритании Доминик Рааб по вопросам кибербезопасности обвинил Россию и другие страны в осуществлении диверсий и краже данных. В его речи указывалось, что «когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их».

14 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе представления новой оборонной стратегии страны в парламенте назвал Россию «самой большой угрозой» для королевства. Такое заявление он объяснил «частыми агрессивными вторжениями» РФ в водное и воздушное пространство Великобритании.

В феврале в США сообщили, что атака на Госдеп и ряд американских министерств через SolarWinds, вероятно, была проведена хакером, который имеет российское происхождение. 14 декабря 2020 года The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные.

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