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Расчистка реки Красивая Меча в Липецкой области займет пять лет

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В селе Троекурово Лебедянского района Липецкой области провели оперативное совещание по вопросу расчистки реки Красивая Меча на участке от автомобильного моста ниже по течению. Об этом сообщает управление экологии и природных ресурсов региона.

За пять лет нужно ликвидировать 96,5 тыс. кубометров донных отложений. Стоимость работ превышает 36 млн рублей, передает GOROD48.

«Расчистка позволит улучшить пропускную способность реки Красивая Меча на данном участке», – отмечают в управлении экологии. До 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» планируется расчистить реки Быстрая Сосна, Дон.

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