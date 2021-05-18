В Великобритании за сутки выявили более 2,4 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании за сутки COVID-19 выявили еще у 2412 человек. Об этом свидетельствуют данные британского правительства на вторник, 18 мая.

Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания COVID-19 превышает 4,45 млн, уточняет RT.

15 мая сообщалось, что индийский штамм COVID-19, известный как B.1.617.2, который в настоящий момент распространяется на территории Великобритании, может спровоцировать 10 тыс. госпитализаций в день уже к лету.

Эксперты из Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) заявили, что есть риск возникновения смертельной третьей волны COVID-19, так как в стране еще мало граждан, которые прошли процедуру вакцинации.

Ранее, 13 мая, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал мнение в беседе с НСН, что пандемия пойдет на спад, когда более 70% населения получит иммунитет от коронавируса. Он добавил, что в тех странах, в которых вакцинирована большая часть населения, уровень заболеваемости COVID-19 снизился.