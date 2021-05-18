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Обыски провели в трех муниципальных учреждениях Оренбурга

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В Оренбурге силовики провели обыски в муниципальных учреждениях «Благоустройство и озеленение», «КомСервис», а также в «Оренбургсервисе», сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Мероприятия провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Пока неизвестно, возбуждено ли уголовное дело или работа ведется в рамках проверки, передает Урал56.Ру.

Примерно две недели назад, по данным источников в управлении ЖКХ, прошла выемка документов, эти оперативные действия также проводили сотрудники областной полиции.

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