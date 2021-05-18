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Business Insider сообщил об имитации конфликта с Россией на учениях НАТО

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Командование специальных операций США в Европе провело учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Восточной Европе, в ходе которых военные в том числе отработали возможные маневры в случае конфликта с Россией. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил Business Insider (BI).

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«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», — говорится в публикации.

В издании отметили, что целью учений было сымитировать конфликт с Россией — от стран Балтии и Скандинавии до Украины и Черноморского региона.

Отработка маневров коснулась экипажей боевых катеров специального назначения ВМС США. Военные тренировались «эффективно действовать» в разных водоемах, пишет «Газета.ру».

После вхождения Крыма в состав России российские военные усилили свое присутствие в регионе, превратив его в «неприступную крепость», говорится в статье. РФ развернула на полуострове несколько единиц зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», отметили в BI.

Отмечается, что учения проводились с участием военных из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Их проводили в Румынии и нескольких других странах Восточной Европы, добавили в издании.

В 2014 году по результатам референдума Крым вошел в состав России. В ходе него 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за присоединение к РФ. Киев до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что голосование прошло в соответствии с международным правом и уставом ООН, а вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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