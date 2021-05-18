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Губернатор Воронежской области возобновит прием граждан в очном формате

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев с 1 июня возобновит личный прием граждан в очном формате. Об этом сообщает региональное правительство.

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Соответствующее решение было принято в связи со стабилизацией эпидобстановки в регионе. С начала лета приемная губернатора начнет работать в очном режиме. На такой же формат перейдут общественные приемные, приемные исполнительной власти и подведомственных учреждений, пишет ИА «Абирег».

Глава области будет проводить прием по адресу проспект Революции, 33, один раз в месяц. При необходимости будут установлены дополнительные дни.

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции приемные перешли на дистанционный режим работы. Представители власти общались с гражданами по телефону, а также в формате ответа на обращение. Данные способы планируется сохранить.

«Переоценить пользу от очного приема граждан невозможно: именно личный контакт позволяет лучше понять потребности воронежцев, сразу на месте обсудить все нюансы возникших вопросов и обсудить пути их решения. В непростой пандемийный год мы смогли убедить население, что и дистанционные форматы приемов работают», — заявил Гусев.

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