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Бой Кудряшов–Романов на турнире в Химках станет «битвой первооткрывателей»

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В баскетбольном центре «Химки» 21 мая пройдет первый вечер бокса, который организовывает промоутерская организация рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT. Об этом 18 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Главным событием этого уникального ивента станет бой топовых российских боксеров, за плечами которых большие победы на международном уровне. На ринге встретятся Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов, они сразятся на предстоящем турнире GAZFIGHT за серебряный пояс WBC. Победитель поборется за чемпионство.

РЕН ТВ в прямом эфире в рамках проекта «Бойцовский клуб» покажет самые ожидаемые поединки GAZFIGHT. В настоящее время запланирована трансляция трех поединков, которым суждено стать главными событиями в мире бокса этой весной: зрители в режиме реального времени увидят битву Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова, а также не менее интересные бои: Артем Оганисян – Хавьер Франциско Масиель (Аргентина), Иван Козловский – Адам Кипенга (Танзания).

Тяжеловесы Кудряшов и Романов станут первыми российскими боксерами, которые выступят в новой весовой категории Bridgerweight (лимит нового дивизиона составляет от 90,7 до 101,6 кг). 35-летним дебютантам новой лиги, названной в честь шестилетнего мальчика Бриджера Уолкера, спасшего свою сестру от нападения собаки, предстоит буквально сойти с корабля на бал.

Предполагается, что после первого же поединка победитель очного противостояния поборется за чемпионский титул, который на данный момент в этой весовой категории остается вакантным.

Первый рейтинг WBC в весе Бриджера был обнародован в декабре 2020 года, в список попали 15 боксеров. Созданная в 2020 году весовая категория Bridgerweight стремительно набирает популярность во всем мире. Многие именитые боксеры, с которыми побеседовали журналисты РЕН ТВ, поддерживают организацию нового дивизиона.

Ранее, 13 мая, Кудряшов рассказал о предстоящем бое против спортсмена Евгения Романова на турнире GAZFIGHT. Он назвал этот поединок одним из важнейших в своей карьере. За день до этого Баста поделился своими ожиданиями от поединка спортсменов. По словам музыканта, оба боксера — легенды и их шансы равны, поэтому это будет интересный поединок.

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