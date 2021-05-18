Бой Кудряшов–Романов на турнире в Химках станет «битвой первооткрывателей»

В баскетбольном центре «Химки» 21 мая пройдет первый вечер бокса, который организовывает промоутерская организация рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT. Об этом 18 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

Главным событием этого уникального ивента станет бой топовых российских боксеров, за плечами которых большие победы на международном уровне. На ринге встретятся Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов, они сразятся на предстоящем турнире GAZFIGHT за серебряный пояс WBC. Победитель поборется за чемпионство.

РЕН ТВ в прямом эфире в рамках проекта «Бойцовский клуб» покажет самые ожидаемые поединки GAZFIGHT. В настоящее время запланирована трансляция трех поединков, которым суждено стать главными событиями в мире бокса этой весной: зрители в режиме реального времени увидят битву Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова, а также не менее интересные бои: Артем Оганисян – Хавьер Франциско Масиель (Аргентина), Иван Козловский – Адам Кипенга (Танзания).

Тяжеловесы Кудряшов и Романов станут первыми российскими боксерами, которые выступят в новой весовой категории Bridgerweight (лимит нового дивизиона составляет от 90,7 до 101,6 кг). 35-летним дебютантам новой лиги, названной в честь шестилетнего мальчика Бриджера Уолкера, спасшего свою сестру от нападения собаки, предстоит буквально сойти с корабля на бал.

Предполагается, что после первого же поединка победитель очного противостояния поборется за чемпионский титул, который на данный момент в этой весовой категории остается вакантным.

Первый рейтинг WBC в весе Бриджера был обнародован в декабре 2020 года, в список попали 15 боксеров. Созданная в 2020 году весовая категория Bridgerweight стремительно набирает популярность во всем мире. Многие именитые боксеры, с которыми побеседовали журналисты РЕН ТВ, поддерживают организацию нового дивизиона.

Ранее, 13 мая, Кудряшов рассказал о предстоящем бое против спортсмена Евгения Романова на турнире GAZFIGHT. Он назвал этот поединок одним из важнейших в своей карьере. За день до этого Баста поделился своими ожиданиями от поединка спортсменов. По словам музыканта, оба боксера — легенды и их шансы равны, поэтому это будет интересный поединок.