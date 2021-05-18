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Возобновивший работу Colonial Pipeline вновь испытал проблемы с cетью

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Крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline, который в мае подвергся хакерской атаке, вновь испытывает проблемы с сетью после возобновления работы. Об этом 18 мая сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что из-за проблем клиенты не смогут получить доступ к поставкам топлива.

«Система, которая позволяет клиентам резервировать место на линии, вносить изменения в свои партии или получать обновления о топливе, проходящем через систему, была недоступна», — сообщили журналисты.

В компании подтвердили, что проблемы есть, но над их устранением работают. Пока же в Colonial Pipeline используют стороннюю систему связи.

Белый дом, Министерство энергетики, Управление транспортной безопасности и Федеральная комиссия по регулированию энергетики США пока не дают комментариев по этому поводу.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате нее была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов.

Американские СМИ сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

13 мая пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом усмотрел «некоторую ответственность» России за кибератаку, которая была осуществлена на компанию — оператора американского трубопровода Colonial Pipeline.При этом президент США Джо Байден ранее в этот день отметил, что Вашингтон не считает российское правительство ответственным за атаки хакеров на Colonial Pipeline. Однако он уточнил, что сами киберпреступники могут находиться на территории РФ.

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