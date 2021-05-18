Расчистка русла реки Десны в Брянске завершится в следующем году

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Брянске расчищают русло реки Десны. Работы выполняют в Бежицком районе на участке длиной 5,7 км, который берет начало у Бордовичского водозабора. Во вторник, 18 мая, там прошло выездное совещание.

Убирать мусор специалисты будут до 2022 года, информирует NASHBRYANSK.RU. На эти цели выделили 5,3 млн рублей. В дальнейшем затраты увеличат до 55,8 млн рублей.

Реализация проекта «Сохранение уникальных водных объектов» началась в 2020 году. Ранее были подготовлены четыре площадки для размещения донных отложений. Их общая площадь составляет 14,7 га. Кроме того, появились временные дороги, покрытые плитами, приспособленные для передвижения техники.