Более 130 деревьев высадят на главной площади Омска

На Театральной площади в Омске решили высадить 132 новых дерева, но перед этим вырубить 68 старых. Данные об этом появились на портале Госзакупок.

В документации на очередной этап преображения Театральной площади говорится, что на участке вырубят 68 старых и аварийных деревьев. Взамен власти пообещали до 15 августа высадить 132 дерева, из которых 75 ясеней и 57 туй, передает ИА «Город55».

Снос и высадка деревьев пройдет в рамках четвертого этапа благоустройства Театральной площади. На это выделено 9,7 млн рублей. Помимо деревьев, на эти деньги в городе обновят дорожное покрытие вдоль улицы Лермонтова.