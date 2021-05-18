В Подмосковье военнослужащий погиб в ДТП у КПП воинской части

Водитель грузовика «Урал» наехал на военнослужащего в воинской части в Московской области. Пострадавший скончался от полученных травм в лечебном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) во вторник, 18 мая.

Там отметили, что водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, который открывал ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт (КПП).

Момент наезда запечатлела камера наблюдения. На кадрах видно, что солдат открывал ворота, чтобы техника въехала на территорию, но в итоге грузовик сбил его. Другой мужчина тут же подбежал на помощь и стал доставать пострадавшего из-под машины, передает РЕН ТВ.

Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, однако врачам не удалось спасти его. От полученных травм он скончался, сообщается на сайте 360tv.ru.

В настоящее время водитель техники задержан. Его допрашивают.

Обстоятельства ЧП уточняются, передает НСН.

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