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В Подмосковье военнослужащий погиб в ДТП у КПП воинской части

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Водитель грузовика «Урал» наехал на военнослужащего в воинской части в Московской области. Пострадавший скончался от полученных травм в лечебном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) во вторник, 18 мая.

Там отметили, что водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, который открывал ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт (КПП).

Момент наезда запечатлела камера наблюдения. На кадрах видно, что солдат открывал ворота, чтобы техника въехала на территорию, но в итоге грузовик сбил его. Другой мужчина тут же подбежал на помощь и стал доставать пострадавшего из-под машины, передает РЕН ТВ.

Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, однако врачам не удалось спасти его. От полученных травм он скончался, сообщается на сайте 360tv.ru.

В настоящее время водитель техники задержан. Его допрашивают.

Обстоятельства ЧП уточняются, передает НСН.

Ранее, 16 мая, в городе Гусеве Калининградской области 23-летний военнослужащий погиб, спасая тонущую женщину. Молодой человек бросился в реку на помощь женщине, но их обоих унесло сильным течением. Погибли оба.

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