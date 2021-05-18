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Вывозной рейс из Непала приземлился в Шереметьево

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В московском аэропорту Шереметьево 18 мая в 14:56 приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот», прибывший из Непала. Об этом во вторник сообщили в Росавиации.

На специальном рейсе в Россию вернулись 254 человека, среди которых трое детей.

«Из Непала в Москву были перевезены не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане — 34 человека. По информации посольства России в Непале, на рейсе были граждане Белоруссии, Молдавии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Латвии и Мальты», — сообщили в Росавиации.

Рейс Москва–Катманду–Москва был организован, чтобы вернуть россиян на родину в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Непале.

«Не выпускали. Вылететь было вообще невозможно. Всеми способами. Только вот наше российское посольство, родное, помогло — сделало выездной рейс. За что им огромное спасибо. Провожали, даже в самолет зашли попрощаться с нами очень тепло. Мы их все аплодисментами поддерживали», — рассказала корреспонденту «Известий» одна из россиянок, вернувшаяся в Москву.

Организация рейса стала возможной при непосредственном участии Росавиации, посольства России в Непале, МИД России и по специальному решению оперативного штаба правительства РФ.

Международное авиасообщение с Непалом приостановлено на фоне локдауна с 7 мая.

14 мая Росавиация обратилась к авиавластям Непала для ускорения вывоза более 270 россиян из страны. В ведомстве добавили, что воздушное сообщение России с Непалом отсутствует, но россияне добирались в страну через третьи государства «на свой страх и риск», несмотря на все предупреждения о воздержании от подобного рода путешествий.

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