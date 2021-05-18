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Юрист заявил о возможности компенсации временно закрытым магазинам в ЦДМ

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Юрист Андрей Лямзин в беседе с «Известиями» 18 мая допустил, что временно закрытые магазины Центрального детского мира получат компенсацию.

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Ранее в этот день Роспотребнадзор приостановил работу ЦДМ на Лубянке в Москве из-за нарушений коронавирусных мер. 16 мая в ЦДМ проходила автограф-сессия с участием актеров фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Однако запланированное на весь день мероприятие продлилось менее часа. Представители издательства Bubble Comics, организовавшего встречу, сообщили, что встречу пришлось свернуть большого скопления людей. СМИ сообщали, что в ЦДМ на встречу пришло более 5 тыс. человек.

В свою очередь, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что ЦДМ сможет возобновить работу после устранения нарушений противоэпедимических мер, сообщает ТАСС.

Неблагоприятные последствия для магазинов в ЦДМ в виде упущенной выгоды являются прямым и непосредственным следствием нарушения профилактических мер со стороны представителей издательства, отметил Андрей Лямзин.

«Именно на них, как организаторов данной автограф-сессии, лежала ответственность по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по нераспространению коронавирусной инфекции. Иными словами, не было бы нарушения с их стороны, магазины не понесли бы убытки», — сказал юрист.

Соответственно, и ответственность за произошедшее должна лежать на организаторах площадки, заключил собеседник «Известий».

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