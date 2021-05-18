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Глава МИД Португалии призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия

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Стороны палестино-израильского конфликта должны немедленно прекратить боевые действия, соблюдая нормы международного гуманитарного права. Такое заявление во вторник, 18 марта, сделал глава МИД председательствующей в Совете ЕС Португалии Аугушту Сантуш Силва.

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При этом в Палестине поддержали российскую инициативу собрать расширенный «квартет»

«Боевые действия должны прекратиться, должны прекратиться немедленно», — сказал министр на пленарной сессии Европарламента, трансляция которой ведется на портале организации.

Он подчеркнул, что в ходе обострившегося конфликта гибнут мирные жители и дети.

«Для всех приоритетом сейчас должна быть немедленная деэскалация, чтобы защитить жизни гражданского населения. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы избежать дальнейших жертв среди гражданского населения», — заявил глава МИД Португалии.

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что принцип «два государства для двух народов» является наилучшим решением для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Положение предполагает, что Израиль должен вернуться в границы, существовавшие до арабо-израильской войны 1967 года.

Также во вторник президент России Владимир Путин заявил о том, что насилие между Палестиной и Израилем надо прекратить. Российский лидер указал на то, что такие вспышки конфронтации между этими государствами уже привели к большому числу жертв, в том числе и детских.

Накануне Палестина поддержала инициативу Москвы созвать «ближневосточный квартет» с расширенным составом участников. При этом, как сообщил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани, против выступают США.

Расширенный формат предложило Министерство иностранных дел России. Он предполагает встречу 4 + 4 + 2 + 1 (Россия, США, ООН, ЕС + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина, Израиль + Саудовская Аравия).

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

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