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В ЦБ допустили рост числа звонков от мошенников

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Центральный банк РФ ожидает роста числа звонков от мошенников и усложнения схем злоумышленников. Такое предположение во вторник, 18 мая, высказал зампред регулятора Герман Зубарев в ходе выступления в Госдуме.

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«Тенденция у нарастанию и к усложнению схем. Если сейчас звонок из службы безопасности банков — все уже знают и кладут трубки, сейчас они перешли на сотрудников правоохранительных органов», — отметил он.

Накануне член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров заявил, что от телефонного мошенничества и киберпреступлений защитят уточнения в законе.

По словам эксперта, рост преступности в интернете связан с развитием цифровых технологий и постепенного перехода многих сфер в интернет-пространстве. Особенно ситуация обострилась на фоне пандемии коронавирусной инфекции, добавил он. Уваров привел данные Центрального банка, согласно которым объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил 9 млрд рублей, что в полтора раза больше показателей 2019 года.

Он также отметил, что активизация телефонного мошенничества помимо финансового ущерба влечет социальную напряженность и нагнетание атмосферы всеобщего недоверия.

В тот же день в «Лаборатории Касперского» предупредили, что в России участились звонки мошенников банковским клиентам под видом представителей правоохранительных органов, государственных структур, а также финансовых регуляторов. Как объяснил аналитик Виталий Воробьев, в разговоре с клиентами мошенники могут использовать термины, характерные для госструктур, а также предупреждать об ответственности в случае отказа от разговора. Как добавил эксперт, мошенники также часто придерживаются официального тона и бывают напористыми, чтобы заставить человека принять решение быстро.

17 мая ЦБ представил «Известиям» данные опроса, согласно которым с мошенничеством сталкивался каждый второй россиянин (48%). Всего за 2020 год объем операций без согласия клиентов составил почти 10 млрд рублей, следует из данных регулятора.

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