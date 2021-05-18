Петровский фонтан в Астрахани отремонтируют

В Астрахани из 14 фонтанных комплексов к работе готовы практически все за исключением Петровского. За 12 лет работы инженерное оборудование устарело и фонтан требует капитального ремонта. Из 36 насосов в исправном состоянии только 23.

Чаша фонтана вмещает 635 кубометров воды, это примерно 10 железнодорожных цистерн. Еще несколько лет назад насосы поднимали залпы воды на 25 м, то сейчас высота выброса сократилась почти в два раза. При этом движения света, воды, должны быть в такт музыке, отмечает «Астрахань 24».

Несмотря на изношенность оборудования подготовить фонтанный комплекс подрядчики обещали к концу этой недели. Запускать его будут в 9 часов утра, в 12 и 13 часов дня на 15 минут струи воды будут подниматься под музыку. По вечерам будут включать световое шоу.