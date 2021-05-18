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Благоустройство дворовых территорий продолжается в Самаре

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В Самаре по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается преображение дворовых территорий. На очереди Советский и Железнодорожный районы.

Во дворах на улицах Гагарина, Революционной и Аэродромной будет проведен демонтаж имеющихся малых архитектурных форм и установка новых объектов для детей и спортивного отдыха, укладка покрытия, устройство тротуара, установка газонных ограждений, устройство площадок из тротуарной плитки, монтаж скамеек, посадка деревьев и кустарников. Кроме того, в одном из дворов будет отремонтирована хоккейная калда, пишет НИА «Самара». Местные вносили корректировки в дизайн-проекты. В прошлом году в Самаре обновили восемь общественных пространств и 50 дворов.

Напомним, на реализацию программу комплексного развития сельских территорий в Самарской области власти направят более 950 млн рублей в 2021 году. Финансирование позволит реализовать 160 общественно значимых проектов по благоустройству, построить 20 домов и предоставить 19 социальных выплат. Например, в поселке Светлодольск реализуют проекты комплексной застройки. Также строительство запланировано в селе Большая Черниговка.

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