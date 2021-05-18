Министра здравоохранения Украины отправили в отставку

Верховная рада Украины одобрила представление об увольнении Максима Степанова с должности главы минздрава страны. Такое решение было принято в результате голосования во вторник, 18 мая.

Отставку министра инициировал глава украинского правительства Денис Шмыгаль. В раде он упрекнул Степанова в провале прививочной кампании в стране и переносе сроков поставок вакцин против коронавирусной инфекции.

«Прогресс по поставкам вакцин чрезвычайно медленный. Поставлено 2,3 млн доз. Это тяжело назвать эффективной работой министра», — заявил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что в парламент страны поступило представление об увольнении Максима Степанова с должности. Известно, что сам министр отказался писать заявление по собственному желанию.

11 мая Степанов сообщил, что на Украине преодолели третью волну COVID-19, однако расслабляться не стоит, так как может начаться четвертая волна коронавируса.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от COVID-19 на Украину. По словам Зеленского, на сегодняшний день на Украине привито около 1 млн человек, что составляет небольшой процент от общего количества людей, проживающих на территории страны.

Степанов был назначен на должность министра здравоохранения 30 марта 2020 года, когда за его кандидатуру проголосовали 246 нардепов Верховной рады. Ранее, с января 2017 года, он занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации, был отстранен 6 апреля 2019 года.

В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького по специальности «лечебное дело». В 2004 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности «международная экономика».