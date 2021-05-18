Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нарышкин указал на нежелание Великобритании развивать диалог с Россией
Мир
В Белоруссии задержали 13 сотрудников сайта Tut.by
Мир
В украинском минобороны сообщили о планах по покупке аналога «Железного купола»
Общество
Умер актер из фильма «Руслан и Людмила» Владимир Федоров
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о коренных народах Украины
Общество
Врач рассказала о способе пережить жару
Наука
Ученые обнаружили связь между депрессией и воспалениями в организме
Мир
Главы МИД стран ЕС призвали Израиль и Палестину к прекращению огня
Туризм
Эксперт спрогнозировал срок восстановления мирового туризма после пандемии

Министра здравоохранения Украины отправили в отставку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада Украины одобрила представление об увольнении Максима Степанова с должности главы минздрава страны. Такое решение было принято в результате голосования во вторник, 18 мая.

Огонь по штаммам: почему Украина снова бьет рекорды по коронавирусу
В больницах живые лежат вместе с мертвыми, врачи убегают в Польшу

Отставку министра инициировал глава украинского правительства Денис Шмыгаль. В раде он упрекнул Степанова в провале прививочной кампании в стране и переносе сроков поставок вакцин против коронавирусной инфекции.

«Прогресс по поставкам вакцин чрезвычайно медленный. Поставлено 2,3 млн доз. Это тяжело назвать эффективной работой министра», — заявил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что в парламент страны поступило представление об увольнении Максима Степанова с должности. Известно, что сам министр отказался писать заявление по собственному желанию.

11 мая Степанов сообщил, что на Украине преодолели третью волну COVID-19, однако расслабляться не стоит, так как может начаться четвертая волна коронавируса.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от COVID-19 на Украину. По словам Зеленского, на сегодняшний день на Украине привито около 1 млн человек, что составляет небольшой процент от общего количества людей, проживающих на территории страны.

Степанов был назначен на должность министра здравоохранения 30 марта 2020 года, когда за его кандидатуру проголосовали 246 нардепов Верховной рады. Ранее, с января 2017 года, он занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации, был отстранен 6 апреля 2019 года.

В 1998 году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького по специальности «лечебное дело». В 2004 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности «международная экономика».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021