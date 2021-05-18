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Госдума одобрила ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Об этом во вторник, 18 мая, говорится на сайте нижней палаты парламента.

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«Документом, в частности, устанавливается запрет на распространение в СМИ и интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению огнестрельного оружия, его основных частей и восстановлению боевых свойств списанного оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом предусматривается отказ в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданами, осужденными два и более раз за совершение преступлений либо подвергнутыми административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, добавили в ГД.

«В случае окончательного принятия законопроекта будет введен запрет хранения списанного оружия без уведомления Росгвардии, а также запрет хранения принадлежащего юрлицам оружия в местах, не оборудованных охранной сигнализацией с выводом на пульт охраны частных охранных организаций», — заключили в Госдуме.

15 мая глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что партия «Единая Россия» в понедельник внесет законопроект об ужесточении требований для приобретения оружия и владения им. Депутат уточнил, что предполагается введение дополнительных оснований для отказа на получение оружия для тех людей, которые не смогли пройти медицинскую комиссию.

Ранее, 13 мая, глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить правила получения оружия. В частности, он рекомендовал выдавать справки для владения оружием только в государственных клиниках. Спустя день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили доклад Росгвардии. Песков пояснил, что проработка данных мер продолжится.

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