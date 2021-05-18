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Гендиректор «Национальной Медиа Группы» избрана главой Общественного совета при РКН

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Генерального директора «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Светлану Баланову избрали руководителем Общественного совета при Роскомнадзоре. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

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«В ОП РФ завершилось первое заседание общественного совета при Роскомнадзоре. Главой ОС избрана Светлана Баланова, гендиректор «Национальной Медиа Группы», — отмечается в публикации.

Сама Баланова подчеркнула, что основными задачами Общественного совета при РКН является борьба с экстремистским и другим запрещенным контентом, распространением ложных сведений, кибербуллингом и мошенничеством в Сети.

При этом она указала, что одновременно важно обеспечивать свободу и удовлетворение потребностей россиян, защищать их права, осуществляя общественный контроль.

О том, что Баланова заняла пост гендиректора НМГ, стало известно в конце января. Тогда же в холдинге объявили, что данный пост покидает Ольга Паскина.

Ранее Баланова занимала должность первого заместителя генерального директора АО «Газпром Медиа Холдинг». Кроме того, на протяжении восьми лет она руководила компанией IBS, одной из ведущих IT-сервисных компаний России.

Баланова является выпускницей Московского государственного лингвистического университета им. М. Тореза, имеет степень МВА и квалификацию «Дипломированный директор» Британского института директоров. С 2010 по 2011 год была президентом международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3М, а также главным операционным директором компании «3М Аттенти». С 2019 года стала членом наблюдательного совета небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

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