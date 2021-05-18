Памятник погибшим фронтовикам открыли в Оренбургской области

В поселке Источный Первомайского района Оренбургской области состоялось торжественное открытие памятника землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Имена 36 фронтовиков выбиты на каменной плите.

Памятный знак изготовлен на средства бывших жителей села. Изначально открыть его планировалось к 75-летнему юбилею Победы. Но помешали ограничения, связанные с пандемией. Инициаторами установки памятника землякам-воинам стали Аймрат Карпаев и Николай Ташимов, передает РИА «Оренбуржье».

Ранее в Оренбурге открыли памятник первому командиру Оренбургского ракетного комплекса Георгию Кариху. Он установлен на улице Монтажников, на месте захоронения генерал-лейтенанта на старом городском кладбище. Георгий Карих был участником Великой Отечественной войны.