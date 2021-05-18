На ПМЭФ-2021 организуют пространство «Здоровое общество»

На полях ПМЭФ-2021 обсудят важные вопросы в сфере здравоохранения. Для этого в рамках форума организуют пространство «Здоровое общество», сообщает телеканал «Известия». На базе проекта пройдут дискуссии, в том числе на тему COVID-19. В обсуждениях примут участие представители власти и бизнеса, а также общественники.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.