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В минэкономики ФРГ сообщили об отсутствии помех для достройки «Северного потока – 2»

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Решение о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2» может быть реализовано в течение года, это зависит от скорости ведения работ, сообщил 18 мая глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на «Потсдамских встречах», организованных Германо-российским форумом.

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«Проблемы, которые сейчас есть, заключаются не в отсутствии соглашений», — сказал он, отметив, что сейчас не достроено «совсем немного» и всё зависит от того, как пойдут работы по прокладке труб.

17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило продолжить строительство «Северного потока» в исключительной экономической зоне Германии.

Ведомство изучило имеющиеся документы и приняло решение прибегнуть к поправке BSH от 14 января 2021 года, согласно которой строительство может быть продолжено при использовании корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием, пишет «Газета.ру».

Действующее до этого разрешение на реализацию проекта было приостановлено из-за исков экологов, которые указывали на то, что территория района прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, претензии со стороны экологов носят надуманный характер и продиктованы политическими соображениями.

В тот же день, 17 мая, консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что до завершения строительства осталось провести еще 80 км газопровода.

16 мая сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», уточнив, что власти Германии поддержат строительство без внимания на санкции со стороны США. Согласно информации, представленной министерством экономики страны, ФРГ испытывает острую необходимость в газе.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, планирующие вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ, а также Прибалтика, Польша и Украина.

В строительстве принимают участие трубоукладчики «Фортуна», которая пересекла вторую нитку «Северного потока» и завершает работы в исключительной экономической зоне Дании, а также «Академик Черский».

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