Исследование выявило стресс более чем у половины россиян в 2021 году

Более половины россиян (55%) испытывали стресс в январе-феврале 2021 года, выяснили аналитики исследовательского холдинга «Ромир». В 2020 году стресс испытывали 79% опрошенных. В исследовании участвовало более 3,5 тыс. респондентов.

Результаты опроса показали, что в среднем женщины чаще мужчин испытывают стресс: в волнительном настроении пребывают 56% женского населения и 51% мужского.

В 2020 году статистика была более удручающей: тревожности подвергались 72% мужчин и 84% женщин.

Сильнее всего в этом году стресс ощущали россияне в возрасте до 21 года (61%) и от 21 года до 40 лет — также 61%, говорится в сообщении.

Чуть меньше беспокоятся люди пенсионного возраста старше 75 лет (55%), от 41 до 50 (48%) и от 51 до 74 лет (42%),

В прошлом году стрессу подвергались 91% россиян в возрасте до 21 года, 83% жителей от 21 до 40 лет, 77% в возрасте от 41 до 50 лет, 71% в возрасте от 51 до 74 лет и 59% в возрасте старше 75 лет.

Среди тем, наиболее волнующих россиян в этом году, 5 из 10 связаны с финансовой обеспокоенностью, пришли к выводу аналитики «Ромир».

«Текущая реакция россиян вполне объяснима — наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнации. Нельзя не отметить и фокус на саморефлексию — в первую очередь россиян беспокоят проблемы, которые непосредственно касаются их лично и ближайшего окружения, а политические и социальные теряют первостепенное значение», — заявил президент «Ромира», основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин.

Более половины жителей встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%). Чуть меньше сограждан обеспокоены кризисом в экономике (30%), ростом безработицы (27%) и социальным расслоением населения (25%), отмечается в исследовании.

Ранее в мае ученые Университетского колледжа в Лондоне опубликовали исследование, согласно которому младенцы, чьи родители находятся в стрессовом состоянии, с большей вероятностью станут толстыми.

Это связывают с тем, что родители могут перекормить своих детей или передать тревогу, которая спровоцирует переедание.