Эксперт спрогнозировал рост стоимости нефти до $75 за баррель

Ничто не мешает нефти, которая достигла очередной отметки $70 за баррель, в ближайшее время достигнуть $75 за бочку. Об этом заявил «Известиям» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя новости о повышении нефтяных цен во вторник, 18 мая.

Ранее во вторник цена нефти марки Brent с поставкой в июле этого года достигла $70,12 (+0,95%) за баррель на лондонской бирже ICE. В последний раз она стоила более $70 за баррель 15 марта. Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,97%, до $66,92 за баррель.

«Скорее всего, в ближайшее время можно будет перейти на диапозон $70–80. Ничто не мешает нефти в ближайшее время достигнуть $75 за баррель», — отметил Пикин, добавив, что «динамика в целом очень позитивная».

Он напомнил, что в этом году стоимость черного золота уже превышала цену в $71 за баррель, что является максимумом даже не с прошлого, а с 2019 года.

Эксперт подчеркнул, что, с одной стороны, позитивная динамика по нефти основывается, на ограничении предложения со стороны стран ОПЕК+, что не позволяет большому количеству нефти «вылиться на рынок». С другой — на росте спроса на нефть у крупнейших потребителей нефти — Китая, Азии, за исключением Индии.

«Профсоюз начинает уже потихонечку повышать объемы потребления... Этому способствуют ситуация с коронавирусом, вакцинация и улучшение по активности. Вовсю уже обсуждается начало туристического сезона. Уже какие-то авиакомпании планируют дополнительные рейсы, то есть рост спроса на нефть, он налицо», — сказал Пикин.

Он указал, что положительная динамика на рынке нефти сохранится. Страны ОПЕК+ выбрали «очень консервативную» стратегию по повышению добычи, поэтому рост предложений не должен повлиять на цены на нефть.

Накануне доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что в обозримой перспективе доллар может упасть до 65 рублей, если удастся подтянуть нефть Urals до $80 за баррель.

По данным Минфина на 17 мая, средняя цена на нефть Urals экспортная пошлина на нефть в России повысится на $3,9, до $58,8 за тонну.

Ранее, 12 мая, в Международном энергетическом агентстве (МЭА) рассказали, что страны— члены ОПЕК+ в апреле выполнили сделку по сокращению нетедобычи на 114% от плана, в том числе государства ОПЕК — на 126%, страны вне альянса — на 90%, Россия — на 91%.