Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нарышкин указал на нежелание Великобритании развивать диалог с Россией
Мир
В Белоруссии задержали 13 сотрудников сайта Tut.by
Мир
В украинском минобороны сообщили о планах по покупке аналога «Железного купола»
Общество
Умер актер из фильма «Руслан и Людмила» Владимир Федоров
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о коренных народах Украины
Общество
Врач рассказала о способе пережить жару
Наука
Ученые обнаружили связь между депрессией и воспалениями в организме
Мир
Главы МИД стран ЕС призвали Израиль и Палестину к прекращению огня
Туризм
Эксперт спрогнозировал срок восстановления мирового туризма после пандемии

Эксперт спрогнозировал рост стоимости нефти до $75 за баррель

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ничто не мешает нефти, которая достигла очередной отметки $70 за баррель, в ближайшее время достигнуть $75 за бочку. Об этом заявил «Известиям» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя новости о повышении нефтяных цен во вторник, 18 мая.

Ранее во вторник цена нефти марки Brent с поставкой в июле этого года достигла $70,12 (+0,95%) за баррель на лондонской бирже ICE. В последний раз она стоила более $70 за баррель 15 марта. Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,97%, до $66,92 за баррель.

«Скорее всего, в ближайшее время можно будет перейти на диапозон $70–80. Ничто не мешает нефти в ближайшее время достигнуть $75 за баррель», — отметил Пикин, добавив, что «динамика в целом очень позитивная».

Он напомнил, что в этом году стоимость черного золота уже превышала цену в $71 за баррель, что является максимумом даже не с прошлого, а с 2019 года.

Приближение конца: нефти пообещали $10 за баррель
К таким последствиям может привести переход к «зеленой» энергетике

Эксперт подчеркнул, что, с одной стороны, позитивная динамика по нефти основывается, на ограничении предложения со стороны стран ОПЕК+, что не позволяет большому количеству нефти «вылиться на рынок». С другой — на росте спроса на нефть у крупнейших потребителей нефти — Китая, Азии, за исключением Индии.

«Профсоюз начинает уже потихонечку повышать объемы потребления... Этому способствуют ситуация с коронавирусом, вакцинация и улучшение по активности. Вовсю уже обсуждается начало туристического сезона. Уже какие-то авиакомпании планируют дополнительные рейсы, то есть рост спроса на нефть, он налицо», — сказал Пикин.

Он указал, что положительная динамика на рынке нефти сохранится. Страны ОПЕК+ выбрали «очень консервативную» стратегию по повышению добычи, поэтому рост предложений не должен повлиять на цены на нефть.

Накануне доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что в обозримой перспективе доллар может упасть до 65 рублей, если удастся подтянуть нефть Urals до $80 за баррель.

По данным Минфина на 17 мая, средняя цена на нефть Urals экспортная пошлина на нефть в России повысится на $3,9, до $58,8 за тонну.

Ранее, 12 мая, в Международном энергетическом агентстве (МЭА) рассказали, что страны— члены ОПЕК+ в апреле выполнили сделку по сокращению нетедобычи на 114% от плана, в том числе государства ОПЕК — на 126%, страны вне альянса — на 90%, Россия — на 91%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021