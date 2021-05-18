Дату окончания отопительного сезона назвали в Иркутске

В Иркутске отопительный сезон планируют завершить 24 мая. Предварительную дату назвали в администрации города.

Срок завершения отопительного периода назван с учетом прогноза погоды. По данным Оператора тепловой сети, скорректировать температуры батарей местные жители могут уже сейчас. В частности, отрегулировать подачу тепла может погодоведомое оборудование. Техника подстраивается под температуру воздуха на улице, а специалисты управляющих компаний следят за исправностью приборов. Оборудование устанавливается по согласию всех жильцов многоквартирного дома. Также жильцы могут принять решение об отключении системы отопления раньше срока. Оно должно быть оформлено в рамках протокола общего собрания собственников, сообщает ИА IrkutskMedia.

На текущий момент Ново-Иркутская ТЭЦ отпускает в сеть теплоноситель с температурой около 70 градусов. Это минимальная возможная температура для обеспечения качества горячей воды и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон завершили в Сыктывкаре. Системы начали переводить на летний режим работы 13 мая.