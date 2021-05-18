Вдова разведчика Филби скончалась в Москве

Вдова советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби умерла в Москве 89-м году жизни. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила член Совета по правам человека и столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Руфина Пухова-Филби ушла из жизни после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Своего супруга она пережила на 33 года. Точная причина смерти пока не известна, но, вероятнее всего, это связано с ее заболеванием», — цитирует Меркачеву ТАСС.

По ее словам, похороны Пуховой-Филби пройдут на Троекуровском кладбище, передает RT. «Вероятно, они пройдут через три дня», — добавила Меркачева.

Пухова познакомилась с разведчиком Гарольдом Адрианом Расселом Филби, когда он жил в Москве, куда был переправлен по нелегальным каналам в 1963 году.

Филби входил в «кембриджскую пятерку» — группу выпускников Кембриджского университета, которые были завербованы внешней разведкой СССР. В Великую Отечественную войну (ВОВ) он выполнял задания в США и Великобритании, пишет «Москва 24».

После войны служил в секретном разведывательном ведомстве MI-6, передавал данные советской внешней разведке. После переправки в СССР работал в аппарате КГБ. Умер Ким Филби в Москве в 1988 году. Похоронен на Кунцевском кладбище.