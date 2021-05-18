Землетрясение зарегистрировали на юге Красноярского края

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение на юге Красноярского края. Подземные толчки были ощутимы в районе парка «Ергаки».

По данным МЧС, магнитуда землетрясения составила почти 3. Больше всего сейсмическая активность ощущалась в Ермаковском районе, рядом с Восточными Саянами. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН уточнили, что эпицентр землетрясения находился в районе Саяно-Шушенского водохранилища. Пострадавших и разрушений нет.

12 мая в море рядом с Курильскими островами сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,6. Эпицентр находился рядом с островом Парамушир. В тот же день проявил активность вулкан Эбеко на Парамушире. Он выбросил столб пепла высотой 2,5 км. Шлейф пепла растянулся в южном направлении на 5 км.