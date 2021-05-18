Эксперт рассказал об экономическом эффекте от покупки «Магнитом» сети «Дикси»

Покупка ретейлером «Магнит» торговой сети «Дикси» благодаря схожести форматов может привести к позитивному синергетическому эффекту в закупках, логистике, что положительно скажется на рентабельности обеих сетей. Об этом заявил «Известиям» Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», комментируя планируемую сделку, во вторник, 18 мая.

По его словам, для «Магнита» покупка «Дикси» означает усиление присутствия в важных платежеспособных регионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Благодаря расширению бизнеса в столицах «Магнит» также создает неплохой задел для масштабирования своего онлайн-направления, отметил эксперт.

Пучкарев добавил, что сделка позволит «Магниту» нарастить выручку на 18–20% и сократить отставание от конкурента X5 Group, но вырваться в лидеры вряд ли получится. Если ориентироваться на показатели 2020 года, то разрыв между этими ретейлерами в случае заключения сделки по выручке составит около 7%.

В свою очередь директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев заявил «Известиям», что приобретение «Магнитом» «Дикси» не грозит никакими негативными последствиями для потребителей.

Он указал, что рынок продуктовой торговли в России немонопольный, поэтому серьезных рисков манипулирования ценами нет.

«Конечно, в рыночной экономике всегда есть опасность, что крупные компании сформируют картель и в его рамках будут диктовать рынку свою стоимость товаров, потому что у них есть необходимая рыночная власть. Но на такой случай существует антимонопольная служба, которая может не допустить таких ситуаций», — резюмировал Николаев.

Ранее во вторник «Магнит» сообщил о достижении соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении «Дикси». Договор одобрил совет директоров покупателя. Закрытие сделки планируется на 31 августа. Ее предстоит согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. В ФАС заявили, что пока не получали ходатайства «Магнита» о покупке «Дикси».

На фоне новостей о сделке акции «Магнита» выросли на Мосбирже более чем на 3% и продолжают дорожать.