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Эксперт рассказал об экономическом эффекте от покупки «Магнитом» сети «Дикси»

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Покупка ретейлером «Магнит» торговой сети «Дикси» благодаря схожести форматов может привести к позитивному синергетическому эффекту в закупках, логистике, что положительно скажется на рентабельности обеих сетей. Об этом заявил «Известиям» Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», комментируя планируемую сделку, во вторник, 18 мая.

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По его словам, для «Магнита» покупка «Дикси» означает усиление присутствия в важных платежеспособных регионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Благодаря расширению бизнеса в столицах «Магнит» также создает неплохой задел для масштабирования своего онлайн-направления, отметил эксперт.

Пучкарев добавил, что сделка позволит «Магниту» нарастить выручку на 18–20% и сократить отставание от конкурента X5 Group, но вырваться в лидеры вряд ли получится. Если ориентироваться на показатели 2020 года, то разрыв между этими ретейлерами в случае заключения сделки по выручке составит около 7%.

В свою очередь директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев заявил «Известиям», что приобретение «Магнитом» «Дикси» не грозит никакими негативными последствиями для потребителей.

Он указал, что рынок продуктовой торговли в России немонопольный, поэтому серьезных рисков манипулирования ценами нет.

«Конечно, в рыночной экономике всегда есть опасность, что крупные компании сформируют картель и в его рамках будут диктовать рынку свою стоимость товаров, потому что у них есть необходимая рыночная власть. Но на такой случай существует антимонопольная служба, которая может не допустить таких ситуаций», — резюмировал Николаев.

Ранее во вторник «Магнит» сообщил о достижении соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении «Дикси». Договор одобрил совет директоров покупателя. Закрытие сделки планируется на 31 августа. Ее предстоит согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. В ФАС заявили, что пока не получали ходатайства «Магнита» о покупке «Дикси».

На фоне новостей о сделке акции «Магнита» выросли на Мосбирже более чем на 3% и продолжают дорожать.

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