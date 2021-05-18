Посол сообщил о готовности Палестины к переговорам с Израилем в Москве

Палестина готова приступить к прямым переговорам с Израилем в Москве в любое время. Об этом сообщил во вторник, 18 мая, посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно, мы согласны хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил о том, что насилие между Палестиной и Израилем надо прекратить. Российский лидер указал на то, что такие вспышки конфронтации между этими государствами уже привели к большому числу жертв, в том числе и детских.

До этого Путин уже сообщал, что обострившийся палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ. При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал, что российская сторона предпринимает усилия на всех уровнях по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Накануне Палестина поддержала инициативу Москвы созвать «ближневосточный квартет» с расширенным составом участников. При этом, как сообщил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани, против выступают США.

Расширенный формат предложило Министерство иностранных дел России. Он предполагает встречу 4 + 4 + 2 + 1 (Россия, США, ООН, ЕС + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина, Израиль + Саудовская Аравия).

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселение нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.