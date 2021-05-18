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Российские бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Черным морем

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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Черным морем. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства», — отметили в ведомстве.

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Уточняется, что полет продолжался более пяти часов.

16 мая сообщалось, что британский патрульный корабль «Трент» вошел в Черное море. Силы российского Черноморского флота начали слежение за его действиями.

18 апреля британское издание The Times со ссылкой на источники в военном ведомстве рассказало о планах Великобритании направить в Черное море в мае два корабля ВМС страны. Как уточнил источник издания, таким образом Великобритания продемонстрирует Украине свою поддержку на фоне напряженности на российско-украинской границе.

Как уточнял директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев, данное мероприятие можно назвать плановым. Он выразил предположение, что заход кораблей НАТО может спровоцировать антироссийскую риторику Украины, однако, по его мнению, это не будет реальным обострением ситуации.

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