Ночные заморозки до –5 градусов прогнозируют в Якутске

Жителей Якутска предупредили о ночных заморозках. Температура воздуха опустится до –5 градусов.

Заморозки ожидаются в ночь на 19 мая. Согласно прогнозам, понижение температуры будет сопровождаться северо-западным ветром до 8 м/с. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Осадки не ожидаются.

В дневные часы 19 мая температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 17 мая был побит температурный рекорд 51-летней давности. Воздух прогрелся до +25,1 градуса. В третьей декаде мая синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с понижением температуры и дождями.