Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов.

По ее словам, чем толще сосудистая стенка, тем быстрее идет процесс старения.

«У вегетарианцев и веганов толщина стенки (сосудов) будет ниже, чем у мясоедов, за счет того, что они не употребляют большое количество холестерина», — уточнила Кононенко.

Эксперт уточнила, что для нормализации толщины данной стенки люди, употребляющие мясо, должны принимать достаточное количество витаминов B12, D3, K2.

Помимо толщины сосудистых стенок на старения человеческого организма также влияет работа митохондрий, которые, по словам Кононенко, у вегетарианцев менее активны в связи с тем, что мясо является прямым источником л-карнитина, необходимого для выделения клетками энергии.

Также нутрициолог добавила, что последствия нехватки белков не сразу начинают проявляться у вегетарианцев, однако с возрастом они становятся все более заметными, отмечает Пятый канал.

«Поэтому мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы, но при условии, что соблюдают правильное питание», — констатировала она.

В ноябре 2020 года стало известно о том, что веганы на фоне ослабленного иммунитета из-за недостатка витаминов имеют повышенный риск заразиться COVID-19.

По словам врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной, вегетарианцы, исключая из своего рациона продукты животного происхождения, формируют в организме дефицит полезных веществ и минералов, в частности витаминов В2 и В12, что приводит к ослаблению иммунитета и различным болезням.