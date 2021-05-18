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Число пострадавших от укусов клещей за год сократилось в ЕАО

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В Еврейской автономной области 90 человек обратились к медикам с укусами клещей. Число обращений сократилось по сравнению с 2020 годом на 15%.

В числе пострадавших 27 детей, пишет ИА EAOMedia. По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», возбудители боррелиоза обнаружены в 11 особях, снятых с людей. Переносчики клещевого энцефалита пока не обнаружены.

В Роспотребнадзоре уточнили, что случаи боррелиоза и энцефалита в ЕАО не диагностированы.

Жителям региона напоминают, что эффективной мерой профилактики является противоклещевая обработка территорий. Она прошла на площади 150,9 га. Чтобы снизить риск укуса клеща, при выходе на природу необходимо выбирать одежду, максимально закрывающую поверхность тела, а также использовать репелленты.

Днем ранее сообщалось, что в Красноярском крае от укусов клещей пострадали свыше 1,8 тыс. человек.

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