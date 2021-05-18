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Суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Навального

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Второй западный окружной военный суд во вторник, 18 мая, отклонил жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признанная иностранным агентом в России организация) на отказ возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСБ после ситуации с госпитализацией блогера Алексея Навального.

По совокупности выступлений: чем закончились суды над Навальным
По иску о клевете он признан виновным, а по делу «Ив Роше» приговор оставлен почти без изменений

«Решение 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует «РИА Новости» судью Владимира Краснова.

Он также напомнил, что в феврале Томский линейный отдел МВД России провел проверку, в ходе которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В свою очередь прокурор, озвучив просьбу отклонить жалобу, указал на то, что поданное в Главное следственное управление СК РФ заявление «не содержит данных о наличии в действиях сотрудников ФСБ признаков какого-либо преступления».

Сам Навальный в судебном заседании участия не принимал, его представители заявили соответствующее ходатайство ранее. Также на процесс не прибыли и юристы блогера.

Ранее, 29 апреля, суд Москвы также оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе слушания судья признал законным назначенный Навальному штраф в 850 тыс. рублей.

Блогер не признал свою вину. Он присутствовал на заседании по видеосвязи, так как 2 февраля столичный Симоновский суд постановил отменить его условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, Навального разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили блогера, рассказали о якобы обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы не обнаружили этих веществ в организме блогера.

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