В России внедрят автоматическую выдачу больничных с 2022 года

Электронные больничные будут выдавать автоматически с 2022 года, соответствующий проект представлен на общественное обсуждение, сообщили в пресс-службе Министерства труда России во вторник, 18 мая.

Отмечается, что сегодня при оформлении электронного больничного пациентам каждый раз необходимо давать согласие на оформление данного документа.

В соответствии с ранее принятыми изменениями законодательства назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам с 1 января будет осуществляться исключительно на основании электронных больничных. Поэтому больше не будет необходимости получать согласие гражданина на оформление больничного листка в электронной форме.

«С 2022 года электронные больничные будут автоматически передаваться работодателю. Сообщать в отдел кадров номер электронного больничного, если он был оформлен, не потребуется. Если пациенту необходимо, в медицинском учреждении могут дать выписку из электронного больничного», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 16 мая, правительство России утвердило положение о единой информационной платформе управления данными. Подобная система призвана ускорить обмен сведениями между государственными структурами и получение услуг россиянами. Запуск сервиса ожидается в 2021 году.

21 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России планирует перевести все социально значимые государственные услуги в электронный вид до конца 2022 года. Он сообщил, что почти 200 госуслуг, которые сейчас предоставляются на бумажных носителях, к 2023 году переведут в цифровой формат.