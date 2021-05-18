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Азаров заявил о планах США через Украину втянуть Россию в войну

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что задача Вашингтона состоит в постоянных провокациях в адрес Москвы через посредника в виде Украины.

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В интервью радиостанции «Говорит Москва» Азаров привел в пример ситуацию с арестом на Украине главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Всё, что происходит сейчас, в том числе с Медведчуком, укладывается в рамки стратегии американцев по превращению Украины в плацдарм агрессии против России. < …> Все, что они сейчас делают, особенно развязанная пропаганда против России и откровенная ложь по поводу ситуации на юго-востоке, — все это пока нацелено на подготовку», — сказал Азаров во время интервью.

По его словам, данная стратегия направлена на то, чтобы на постоянной основе удерживать напряжение и осуществлять дальнейшие провокационные действия.

«Требуется время, чтобы перекодировать население, настроить против России. Эта стратегия осуществляется последовательно с 2014 года. В ее рамках идет декоммунизация, геноцид русского населения, ликвидация российских школ, многочисленные запреты и уголовные процессы против оппозиции, зачистка политического поля», — добавил Азаров.

Бывший украинский премьер-министр привел в сравнение гитлеровскую Германию, указав на то, что даже для цивилизованных наций с древней историей процесс трансформации от нормального государства к нацистскому занял менее 10 лет.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что возбуждение властями Украины уголовного дела в отношении Медведчука является частью плана США по развязыванию большой войны в Европе с участием России.

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