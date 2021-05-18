ФАС не получала ходатайство о согласовании покупки «Магнитом» сети «Дикси»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получала ходатайство о приобретении ПАО «Магнит» розничной сети «Дикси». Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало», — передает «РИА Новости».

Ранее в этот день на сайте «Магнита» появилось сообщение о приобретении розничной сети «Дикси», в ведении которой находится 2651 магазин. Ретейлер договорился с Mercury Retail Group Limited о покупке 100% акций Dixy Holding Limited.

Закрытие сделки запланировано на 31 августа с возможным продлением до конца сентября и зависит в том числе от согласования с ФАС.

Цена сделки составит 92,4 млрд рублей. Она профинансируется за счет денег «Магнита» и доступных неиспользованных кредитных линий.

Основная часть приобретаемых магазинов «Дикси», 1787 торговых точек формата «у дома», находится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. «Мегамарт»,более крупный формат, расположен преимущественно в Свердловской области.

На фоне сообщения о достижении соглашения о покупке «Дикси» выросла стоимость акций «Магнита» в ходе торгов на Мосбирже. К полудню по Москве акции росли почти на 4%.