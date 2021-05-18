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Семилетний ребенок упал с заброшенного здания в Хабаровске

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Прокуратура проводит проверку по факту падения семилетнего ребенка с конструкции заброшенного дома в Хабаровске. Мальчик получил многочисленные травмы.

По данным правоохранительных органов, ребенок гулял с друзьями на территории недостроенного и неохраняемого здания на улице Машинистов. Во время игры он потерял равновесие и упал с высоты второго этажа. Об этом пишет ИА AmurMedia.

При падении мальчик получил многочисленные травмы различной тяжести. На текущий момент его жизни ничего не угрожает. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура Железнодорожного района. Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку действиям сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних. Также проверка пройдет в отношении собственника здания.

14 мая сообщалось о падении семилетней девочки из окна на девятом этаже жилого дома в Ульяновске. По предварительной версии, ребенок находился дома без присмотра взрослых. От полученных травм девочка скончалась.

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