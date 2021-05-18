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В Москве 17-летний подросток без водительских прав сбил четырех пешеходов

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В Москве 17-летний подросток за рулем «Жигулей», не имевший водительского удостоверения, сбил четырех пешеходов. Об этом во вторник, 18 мая, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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«За рулем автомобиля «ВАЗ», который вылетел на тротуар на Волгоградском проспекте и сбил пешеходов, находился 17-летний водитель по имени Эльмар, гражданин РФ, водительское удостоверение ему не выдавалось», — говорится в сообщении.

Как рассказал каналу РЕН ТВ один из пострадавших, несовершеннолетний нарушитель мог заниматься дрифтом.

«Я вышел из метро, шел в сторону колледжа, и внезапно появилась машина из ниоткуда. Я упал на землю, ударился головой. Там было две машины, и, скорее всего, они этим занимались (устраивали дрифт — Ред.)», — отметил участник ДТП.

Еще один попавший под колеса молодой человек уточнил, что за некоторое время до аварии видел, как одна из машин устраивала дрифт.

По данным телеканала, из четырех пострадавших двое — несовершеннолетние. Сам предполагаемый виновник ДТП учится на первом курсе юридического колледжа. Предварительно известно, что подросток взял машину у своего отца.

Столичная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

18 апреля в Новочеркасске Ростовской области произошла авария. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился подросток, врезался в дерево. В момент аварии в салоне помимо водителя находились еще пятеро несовершеннолетних. В результате столкновения пять человек погибли. Один подросток был госпитализирован, но впоследствии также скончался в больнице.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ход его расследования взял на личный контроль председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

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