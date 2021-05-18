В Германии задержали подозреваемого в продаже товара в Россию без разрешения

В Германии задержали подозреваемого в нарушении внешнеэкономического закона страны. Как сообщили в Генпрокуратуре, он продавал товар в Россию без соответствующего одобрения местного регулятора, тем самым нарушив закон страны. Информация следует из пресс-релиза немецкого ведомства, опубликованного во вторник, 18 мая.

«Генпрокуратура сегодня, 18 мая, задержала гражданина ФРГ Александра С. на основании ордера следственного судьи верховного суда от 12 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, эти товары полностью или частично могут быть предназначены для военных целей.

«Александр С. руководит торговой компанией с офисом в Саксонии и находится в связи с предприятием в России, торговыми делами которого управляет российская спецслужба. Это предприятие действовало как посредник, который покупал особенно ценные станки и передавал их оборонному предприятию в России», — объяснили в ведомстве.

В конце февраля Генпрокуратура Германии предъявила обвинение гражданину ФРГ в шпионаже в пользу России. Сообщалось, что, по версии обвинения, подозреваемый Йенс Ф. работал на компанию, которая занималась осмотром и ремонтом электроприборов. В частности, компания выполняла работы на территории бундестага. Как рассказали в немецком ведомстве, гражданин передал информацию о территориях бундестага российским спецслужбам.