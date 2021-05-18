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В России начались продажи Lada Granta с новым двигателем

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал продажи автомобилей семейства Lada Granta с новым двигателем мощностью 90 л.с. Этот агрегат пришел на смену мотору 1,6 л (87 л.с.) и будет доступен во всех комплектациях и типах кузова. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба бренда.

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Цена Lada Granta с новым мотором стартует от 519 900 рублей. Новый двигатель имеет улучшенную топливную экономичность, исключает загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ и не требует регулировки клапанов до 90 тыс. км пробега. Благодаря внесенным изменениям ресурс мотора увеличился на 25%, а разгон до 100 км/ч сократился на 0,4 с. В среднем он потребляет 7,5 л 92-го бензина на 100 км.

Таким образом, возможна экономия до 5 тыс. рублей на каждые 20 тыс. км за счет снижения расхода топлива и стоимости техобслуживания (ТО). Не требуется регулировки клапанов на 1,3,5 ТО.

6 мая сообщалось, что АвтоВАЗ в апреле 2021 года продал 37 931 автомобиль, что в четыре раза больше показателей апреля 2020 года и на 17,4% выше продаж того же месяца 2019-го.

Наиболее продаваемой моделью Lada в апреле текущего года стала Granta с результатом 14 050 автомобилей.

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