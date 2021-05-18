Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство РФ организовало вывоз россиян и граждан еще 11 стран из Непала
Общество
Песков заявил об отсутствии у Путина полноценного летнего отпуска
Мир
Нарышкин предупредил о планах ЕС обвинить Россию в создании помех вакцинации
Политика
В Госдуме поддержали денонсацию Договора по открытому небу
Общество
Минобрнауки поддержало упрощение пребывания иностранных студентов в России
Мир
Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны
Мир
Адвокаты обжаловали решение суда о домашнем аресте Медведчука
Мир
В МИДе не исключили расширения списка недружественных стран
Общество
Жителей России будут оповещать при различных ЧС единым сигналом
Сюжет:

Рябков допустил расширение списка недружественных России стран

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Список недружественных России стран может расширяться. Об этом 18 мая заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Десять пролетят: США, Чехия, Прибалтика могут стать «недружественными»
Странам из «черного списка» запретят нанимать россиян на работу в дипмиссии

По его словам, Москва не хотела бы, чтобы перечень государств становился безразмерным. Пока же распоряжение правительства о создании списка недружественных стран и внесении в него США и Чехии отражает сложившееся положение дел.

«Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага», — цитирует высокопоставленного дипломата РБК.

Насколько включение США в данный список важно для Вашингтона, Рябков не знает. Просьб со стороны Белого дома или Госдепартамента об исключении из списка не поступало, указал он.

Рябков добавил, что причиной для исключения из перечня недружественных государств станет поведение властей той или иной страны и готовность к практическим шагам.

Как напоминает «Газета.ру», 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него внесены США и Чехия. Как в тот же день отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, решение Москвы о внесении Чехии в список недружественных стран является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с чешской стороной, но и со всем ЕС и его союзниками.

В Евросоюзе также посчитали необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях и призвали российскую сторону пересмотреть данное решение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021