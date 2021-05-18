Рябков допустил расширение списка недружественных России стран

Список недружественных России стран может расширяться. Об этом 18 мая заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва не хотела бы, чтобы перечень государств становился безразмерным. Пока же распоряжение правительства о создании списка недружественных стран и внесении в него США и Чехии отражает сложившееся положение дел.

«Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага», — цитирует высокопоставленного дипломата РБК.

Насколько включение США в данный список важно для Вашингтона, Рябков не знает. Просьб со стороны Белого дома или Госдепартамента об исключении из списка не поступало, указал он.

Рябков добавил, что причиной для исключения из перечня недружественных государств станет поведение властей той или иной страны и готовность к практическим шагам.

Как напоминает «Газета.ру», 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него внесены США и Чехия. Как в тот же день отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, решение Москвы о внесении Чехии в список недружественных стран является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с чешской стороной, но и со всем ЕС и его союзниками.

В Евросоюзе также посчитали необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях и призвали российскую сторону пересмотреть данное решение.