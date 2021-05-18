Дизайнеры и художники России представят свои работы в формате NFT на Binance

Ведущая международная биржа, блокчейн-экосистема Binance в сотрудничестве с агентствами FMT.JETLAG и NFT.ARKA запустит в июне проект по выпуску 15 NFT известных российских художников и дизайнеров и будет продавать их на платформе компании. Об этом говорится в сообщении экосистемы, которое поступило в «Известия» во вторник, 18 мая.

Все 15 работ представят на аукционе за неделю до официального запуска платформы.

В аукционе сможет поучаствовать любой желающий. NFT-маркетплейс Binance будет использовать ту же систему аккаунтов, что и Binance.com. Пользователи биржи получат доступ к NFT-маркетплейсу через свои аккаунты на Binance. Новым юзерам придется зарегистрироваться на Binance.com.

В коллаборации будут участвовать VFX-motion дизайнер Эдуард Михайлов, 3D-художник Никита Реплянский, графический дизайнер Евгений Зубков, digital-художник Степан Христофоров (Brickspacer), travel-проект #FollowMeTo, творческое объединение 111HATA, СG-художник Елена Шейдлина, граффити-команда «ЗАЧЕМ», арт-проект NEURORENAISSAINCE, граффити- и стрит-арт-художник Shozy, Daltonizm — Дима Масейкин, иллюстратор и цифровой художник.

В рамках проекта пройдет конкурс для сторонних художников «Будущее От людей будущего». Участники конкурса должны будут изобразить свое видение будущего, к которому придет человечество через 50, 100, 500 и 1000 лет. Победитель сможет выставить свою работу на маркетплейсе Binance за неделю до официального запуска платформы в рамках коллаборации. Это будет 15-я работа в рамках совместного проекта.

NFT-маркетплейс Binance планирует стать ведущей по объему торгов, пользовательской базе и разнообразию предложений мировой платформой для торговли NFT. Она предлагает произведения искусства и коллекции, а также самую высокую ликвидность и самые низкие комиссии в NFT-экосистеме.

В марте «Известия» со ссылкой на экспертов писали, что 30% рынка NFT сейчас занимает цифровое искусство. Одной из громких новостей стала продажа работы «Первые 5000 дней» американского цифрового художника Beeple за $69 млн. Торги устроил аукционный дом Christie's.