Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство РФ организовало вывоз россиян и граждан еще 11 стран из Непала
Общество
Песков заявил об отсутствии у Путина полноценного летнего отпуска
Мир
Нарышкин предупредил о планах ЕС обвинить Россию в создании помех вакцинации
Политика
В Госдуме поддержали денонсацию Договора по открытому небу
Общество
Минобрнауки поддержало упрощение пребывания иностранных студентов в России
Мир
Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны
Мир
Адвокаты обжаловали решение суда о домашнем аресте Медведчука
Мир
В МИДе не исключили расширения списка недружественных стран
Общество
Жителей России будут оповещать при различных ЧС единым сигналом

Дизайнеры и художники России представят свои работы в формате NFT на Binance

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущая международная биржа, блокчейн-экосистема Binance в сотрудничестве с агентствами FMT.JETLAG и NFT.ARKA запустит в июне проект по выпуску 15 NFT известных российских художников и дизайнеров и будет продавать их на платформе компании. Об этом говорится в сообщении экосистемы, которое поступило в «Известия» во вторник, 18 мая.

Закодировались: как продажи NFT меняют рынок цифрового искусства
Разбогатеют ли российские художники на токенах

Все 15 работ представят на аукционе за неделю до официального запуска платформы.

В аукционе сможет поучаствовать любой желающий. NFT-маркетплейс Binance будет использовать ту же систему аккаунтов, что и Binance.com. Пользователи биржи получат доступ к NFT-маркетплейсу через свои аккаунты на Binance. Новым юзерам придется зарегистрироваться на Binance.com.

В коллаборации будут участвовать VFX-motion дизайнер Эдуард Михайлов, 3D-художник Никита Реплянский, графический дизайнер Евгений Зубков, digital-художник Степан Христофоров (Brickspacer), travel-проект #FollowMeTo, творческое объединение 111HATA, СG-художник Елена Шейдлина, граффити-команда «ЗАЧЕМ», арт-проект NEURORENAISSAINCE, граффити- и стрит-арт-художник Shozy, Daltonizm — Дима Масейкин, иллюстратор и цифровой художник.

В рамках проекта пройдет конкурс для сторонних художников «Будущее От людей будущего». Участники конкурса должны будут изобразить свое видение будущего, к которому придет человечество через 50, 100, 500 и 1000 лет. Победитель сможет выставить свою работу на маркетплейсе Binance за неделю до официального запуска платформы в рамках коллаборации. Это будет 15-я работа в рамках совместного проекта.

NFT-маркетплейс Binance планирует стать ведущей по объему торгов, пользовательской базе и разнообразию предложений мировой платформой для торговли NFT. Она предлагает произведения искусства и коллекции, а также самую высокую ликвидность и самые низкие комиссии в NFT-экосистеме.

В марте «Известия» со ссылкой на экспертов писали, что 30% рынка NFT сейчас занимает цифровое искусство. Одной из громких новостей стала продажа работы «Первые 5000 дней» американского цифрового художника Beeple за $69 млн. Торги устроил аукционный дом Christie's.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021