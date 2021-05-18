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США профинансируют поддержку «независимых СМИ» Киргизии

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Госдепартамент США намерен выделить средства для финансовой поддержки некоторых СМИ Киргизии. Соответствующая информация следует из документа, содержащего описание гранта.

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Как уточняется, сумма гранта, выделяемого американским правительством, составляет $10–15 тыс., а в качестве претендентов на выделение денежных средств будут рассматриваться «по-настоящему независимые» СМИ. В частности, речь идет о некоммерческих и неправительственных организациях, а также независимых СМИ, учрежденных в Киргизии, — информационные порталы вышеперечисленных характеристик могут подать заявку на получение данного гранта.

«Эти программы должны продвигать свободный обмен информацией и свободу выражения мнений путем поддержки независимой и ответственной журналистики. Программы должны быть нацелены на повышение потенциала и устойчивости медиаорганизаций в вопросах объективного и прозрачного освещения событий, сохранения независимости и формирования устойчивости», — цитирует текст документа RT.

Так, Государственный департамент США отметил, что информационные средства Киргизии считаются «наиболее открытыми», но тем не менее медиаиндустрия «страдает от самоцензуры».

Ранее, 24 апреля, стало известно о намерении американского Госдепартамента выделить более $1 млн на проект под названием «Миротворческая журналистика» в Афганистане.

Соответствующая инициатива подразумевает работу с исламскими СМИ по такому вопросу, как процесс мирного урегулирования ситуации. В планах проекта Соединенных Штатов числятся такие пункты, как развитие потенциала информационных средств Афганистана по части фактчекинга, расширение освещения мирного процесса и повышение степени информированности о нем.

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