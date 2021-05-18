США профинансируют поддержку «независимых СМИ» Киргизии
Госдепартамент США намерен выделить средства для финансовой поддержки некоторых СМИ Киргизии. Соответствующая информация следует из документа, содержащего описание гранта.
Как уточняется, сумма гранта, выделяемого американским правительством, составляет $10–15 тыс., а в качестве претендентов на выделение денежных средств будут рассматриваться «по-настоящему независимые» СМИ. В частности, речь идет о некоммерческих и неправительственных организациях, а также независимых СМИ, учрежденных в Киргизии, — информационные порталы вышеперечисленных характеристик могут подать заявку на получение данного гранта.
«Эти программы должны продвигать свободный обмен информацией и свободу выражения мнений путем поддержки независимой и ответственной журналистики. Программы должны быть нацелены на повышение потенциала и устойчивости медиаорганизаций в вопросах объективного и прозрачного освещения событий, сохранения независимости и формирования устойчивости», — цитирует текст документа RT.
Так, Государственный департамент США отметил, что информационные средства Киргизии считаются «наиболее открытыми», но тем не менее медиаиндустрия «страдает от самоцензуры».
Ранее, 24 апреля, стало известно о намерении американского Госдепартамента выделить более $1 млн на проект под названием «Миротворческая журналистика» в Афганистане.
Соответствующая инициатива подразумевает работу с исламскими СМИ по такому вопросу, как процесс мирного урегулирования ситуации. В планах проекта Соединенных Штатов числятся такие пункты, как развитие потенциала информационных средств Афганистана по части фактчекинга, расширение освещения мирного процесса и повышение степени информированности о нем.